Golling/Hallein

Im Wildwasser der Salzach in Österreich sind am Montag nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Hergang des Rafting-Unfalls war zunächst unklar. Ein Zeuge hatte am Vormittag im Bereich der Salzachöfen ein gekentertes Boot und zwei Menschen im Wasser treibend beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Zunächst war nicht ausgeschlossen worden, dass sich noch weitere Insassen an Bord befanden. Deshalb suchten Wasserretter und Feuerwehrleute den Fluss zwischen Golling und Hallein ab. Bergretter durchkämmten beim Pass Lueg den Uferbereich der Salzachöfen.

Der Sucheinsatz wurde laut Wasserrettung ergebnislos am frühen Nachmittag abgebrochen. Die Salzach sei im Umfeld der Unglücksstelle zur Zeit „brandgefährlich“, so ein Sprecher der Wasserrettung.

Von RND/dpa