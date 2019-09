Whitney

Aus einem entspannten Badeausflug wurde für die zehnjährige Lily Avant ein Kampf ums Überleben: Das Mädchen aus Texas infizierte sich beim Schwimmen in einem Fluss mit einer hirnfressenden Amöbe. Seitdem liegt sie im Krankenhaus und kämpft gegen die seltene und meist tödliche Infektion.

Hinter dem Haus des Mädchens in Whitney fließt der Brazo River. Tag für Tag sei Lily dort schwimmen gewesen, berichtet deren Cousine Wendy Scott laut Boston 25 News. Doch nach einem Familienausflug am Labor Day zu dem Gewässer habe das Mädchen über Kopfschmerzen geklagt. Die Ärzte hätten laut „USA Today“ eine Virusinfektion vermutet und ihr Ibuprofen verschrieben. Doch der Zustand der Zehnjährigen verschlechterte sich. Ihre Augen seien zwar geöffnet gewesen, doch Lily reagierte nicht mehr. „Sie war da, aber sie sprach nicht. Nichts“, so ihre Tante. Lilly wurde in die Notaufnahme gebracht.

„Sie ist stärker als jeder andere, den ich kenne“

Von der Notaufnahme wurde Lilly in ein Kinderkrankenhaus geflogen. Dort entdeckten die Ärzte die Ursache der Krankheit: Lilly hatte sich mit einer seltenen gehirnfressenden Amöbe infiziert. „Sie ist eine Kämpferin. Sie ist stärker als jeder andere, den ich kenne“, so ihr Vater John Crawson gegenüber dem Sender KXAS-TV. Seine Tochter liege im künstlichen Koma, damit die Ärzte die Schwellung ihres Gehirns behandeln können, so der Vater gegenüber dem Sender.

Die Amöbe komme laut KXAS-TV normalerweise in warmem Süßwasser und in warmen Böden vor und infiziere Menschen, wenn kontaminiertes Wasser durch die Nase in den Körper gelange. Von dort suche sich die Amöbe ihren Weg zum Gehirn. Die Infektion sei fast immer tödlich. Bisher gebe es nur fünf dokumentierte Überlebensfälle. Doch die Familie von Lily ist zuversichtlich und hofft, dass die Zehnjährige der sechste Fall sein wird.

