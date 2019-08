Kaisersbach

Ausgerechnet an der höchsten Stelle ist ein Wagen einer Achterbahn im Freizeitpark " Schwabenpark" wegen eines technischen Fehlers stehengeblieben. Vier Fahrgäste der Bahn in Kaisersbach in der Nähe von Stuttgart mussten aus ihrer luftigen Lage gerettet werden. Zwei von ihnen konnte der Betreiber mit einer Hebebühne auf den Boden zurückholen, zwei weitere sicherte die Feuerwehr mit einer Drehleiter. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall am Samstagnachmittag niemand. Nach Polizeiangaben von Sonntag besitzt die Achterbahn mit dem Namen "Wilde Hilde" einen gültigen TÜV, die Wartungsintervalle seien fehlerfrei dokumentiert worden.

dpa/RND