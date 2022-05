Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 07.05.2022

Am Samstag ziehen im Tagesverlauf über den Norden und Westen zeitweise dichtere Wolken mit einzelnen Schauern und örtlichen Gewittern. Sie kommen bis zu den westlichen und zentralen Mittelgebirgen voran. Auch südlich der Donau entwickeln sich wieder Schauer und Gewitter. Dazwischen scheint die Sonne längere Zeit. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Werte zwischen 13 und 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See später frischer Wind aus West bis Nord.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es häufig wechselnd bewölkt, und es regnet nur noch direkt an und in den Alpen. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Hier und da bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 4 Grad.

Wetter am Sonntag, 08.05.2022

Am Sonntag setzt sich nach Auflösung einzelner Nebel- oder Wolkenfelder neben meist lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne durch. Dabei bleibt es größtenteils trocken. Nur am Erzgebirge, im Schwarzwald und direkt an den Alpen gibt es noch vereinzelte Schauer, aber kaum Gewitter. Die Luft erwärmt sich in den Nachmittagsstunden auf 14 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördllichen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen ganz im Norden sowie am Alpenrand noch zum Teil dichtere Wolkenfelder vorüber. Sonst zeigt sich der Himmel oftmals klar. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 1 Grad ab. Gebietsweise besteht die Gefahr von Bodenfrost.

Wetter am Montag, 09.05.2022

Am Montag scheint fast überall nahezu ungestört nach lokalem Dunst oder Nebel die Sonne, und nur ein paar Schönwetterwolken ziehen vorüber. An den Alpen steigt das Schauer- und Gewitterrisiko im Tagesverlauf aber leicht an. Die Höchsttemperaturen erreichen 16 bis 24, an Mosel, Main, Rhein und Neckar sommerliche 26 Grad. Der Wind weht nur schwach aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Wetter am Dienstag, 10.05.2022

Am Dienstag ziehen in der Nordwesthälfte zum Teil dichtere Wolkenfelder vorüber, aus denen auch etwas Regen fallen kann. Sonst scheint neben wenigen Wolken die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 18 Grad an den Küsten und bis zu 28 Grad am Oberrhein. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor