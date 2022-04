Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 23.04.2022

Am Samstag zeigt sich der Himmel im Norden heiter bis wolkig, und es bleibt überwiegend trocken. Anfangs lösen sich im Nordosten örtlich Frühnebelfelder auf. Über die Mitte und den Süden ziehen zeitweise auch mal dichtere Wolkenfelder. Im Tagesverlauf bilden sich im Südwesten und Süden örtlich Regenschauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 11 bis 21 Grad. Der Wind weht mäßig, an der Nordsee und auf den Höhen der Mittelgebirge auch frisch aus Ost bis Nordost. Gebietsweise treten starke Böen auf.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ziehen im Südwesten Regenwolken auf. Auch von der Ostsee her werden die Wolken dichter, Regen fällt im Nordosten aber nur vereinzelt. In der Mitte ist es locker bis wechselnd bewölkt und trocken. Die Luft kühlt sich auf 10 bis 3 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 24.04.2022

Am Sonntag scheint im Norden teils die Sonne, teils halten sich Wolkenfelder, aber bis auf wenige Schauer bleibt es trocken. Über der Mitte treten gebietsweise Schauer auf. Im Süden überwiegen dichte Wolken und viele, zum Teil kräftige Regengüsse gehen nieder. Örtlich sind einzelne Gewitter dabei. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 18 Grad. Der Wind frischt an der Küste und anfangs auch im Süden auf, dabei treten frische bis starke Böen auf. Sonst weht ein mäßiger Nordostwind.

In der Nacht von Sonntag auf Montag bleibt es an der See und im Norddeutschen Flachland häufig trocken. Sonst setzt sich das wechselhafte, im Süden regnerische Wetter fort. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 2 Grad ab.

Wetter am Montag, 25.04.2022

Auch am Montag ist es im Norden bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken meist freundlich und trocken. Sonst setzt sich das wechselhafte Wetter mit Regenschauern fort. Besonders in den westlichen Mittelgebirgen und im Süden bleibt es regnerisch. Örtlich entwickeln sich auch Gewitter. Die Höchstwerte bewegen sich in den Nachmittagsstunden zwischen 6 und 16 Grad. Der Wind weht schwach, teilweise mäßig aus verschiedenen Richtungen.

Wetter am Dienstag, 26.04.2022

Am Dienstag ziehen im Noden und Osten immer mal Wolken vor die Sonne. In der Mitte und im Südwesten gibt es weitere Schauer, örtlich Gewitter. Im Südosten geht es regnerisch weiter. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 8 und 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordwestlichen bis nordöstlichen Richtungen.

RND/Wetterkontor