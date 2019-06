Los Angeles

Wer auf das Bild schaut, sieht auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Das Büro der US-Wetterbehörde National Weather Service in San Diego hat ein Bild getwittert, das allerdings wirklich bemerkenswert ist. Menschen mit einer Insektenphobie dürften beim Anblick Gänsehaut bekommen. Denn das, was wie eine gewöhnliche Regenwolke aussieht, ist ein hunderte Kilometer langer Schwarm an Marienkäfern.

Laut der Zeitung „Los Angeles Times“ ist die Marienkäferwolke knapp 130 Kilometer lang und 130 Kilometer breit. Die Tiere fliegen demnach in einer Höhe zwischen 1500 und 2750 Metern.

Tiere finden in den Tälern keine Nahrung mehr

Die Insekten befinden sich aktuell auf Wanderschaft, da ihnen in den Tälern die Nahrung ausgegangen ist, wie die Zeitung erklärt. Aus diesem Grund suchen die Marienkäfer um diese Jahreszeit höhere Lagen auf.

