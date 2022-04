Schnee an den Osterfeiertagen ist in Deutschland keine Seltenheit. Doch am Wochenende werden die Ostereier bei frühlingshaften Temperaturen gesucht: „Dieses Jahr gibt es keinen Schnee an Ostern – außer vielleicht ganz oben in den Bergen“, sagt der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“ am Montag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Insgesamt wird es ein recht freundliches Osterwochenende.“

Sommertemperaturen in der Karwoche

Auch die Karwoche zeigt sich mit warmen, mancherorts sogar sommerlichen Temperaturen. Nachdem es am Montag Richtung Mecklenburg-Vorpommern noch vereinzelte Schauer geben soll, steigen die Temperaturen danach bundesweit an: „Es wird deutlich trockener und wärmer“, sagt Schmidt.

Das mündet am Dienstag in fast sommerlichen Temperaturen im Rhein-Gebiet. Entlang des Flusses und seinen Ausläufern, etwa in Stuttgart, Köln, Frankfurt und Saarbrücken, könne man zwischen 24 und 25 Grad erwarten. Im Norden und an der Küste bleibe es im Vergleich dazu etwas kühler.

Diese Temperaturen halten sich bis Mittwoch. So soll es über 20 Grad im Norden und Nordosten, etwa in Berlin und Dresden, werden. Im Südwesten werden um die 25 Grad erwartet.

Saharastaub trübt den Sonnenschein

Trotz der verheißungsvollen Temperaturen wird der Sonnenschein getrübt. Denn am Dienstag und Mittwoch weht erneut Saharastaub von Frankreich aus über Deutschland. Ab Mittwochabend könne man im Westen und Nordwesten außerdem mit Schauern und Gewittern rechnen. Davon betroffen seien etwa Städte wie Köln, Düsseldorf und Bremen.

Der Gründonnerstag werde etwas kühler und wechselhafter. Trotzdem prognostiziert der Experte immer noch frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad.

Ostern wird freundlich

Das Osterwochenende werde dann noch freundlicher, so der Meterologe. Allerdings gibt es ein Temperaturgefälle zwischen dem Osten und Westen: „Wo es etwa in Berlin nur 14 Grad bekommt, können es in Saarbrücken 21 Grad werden.“

RND/lka