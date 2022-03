Nachdem die vergangenen Sonnentage schon Frühlingsgefühle geweckt haben, kehrt nun in einigen Teilen Deutschlands der Winter zurück. Am Donnerstagmorgen, dem letzten Tag im März, wachen die Menschen im Norden mit einer weißen Schneedecke auf. In der Nacht kam es in Hamburg und Schleswig-Holstein zu teilweise kräftigen Schneefällen.

In den sozialen Medien teilen Menschen Bilder von weißen Dächern und verschneiten Straßen. Bis zum Wochenende kann es auch noch in weiteren Teilen Deutschlands schneien. In Norddeutschland ziehen die Schneefälle laut dem Deutschen Wetterdienst außer an den Küsten allerdings wieder ab. Doch auch für die kommenden Tage sind die Aussichten frostig.

Es soll zunehmend kältere Luft nach Norddeutschland kommen. Die Tageshöchstwerte liegen laut DWD am Donnerstag und Freitag bei etwa fünf Grad, auf den Inseln sind bis zu sieben Grad möglich. Am Samstag und Sonntag sind sechs bis acht Grad zu erwarten. In den Nächten wird es laut DWD stetig kälter. Von Donnerstag auf Freitag liegen die Temperaturen noch bei etwa null Grad, in der Nacht zu Samstag kann es mit bis zu minus zwei Grad bereits frostig werden.

Die Temperaturen sollen am Wochenende sogar noch weiter sinken. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag rechnete der DWD-Experte mit bis zu minus sechs Grad in Hamburg. Tagsüber bleibt es laut dem Meteorologen überwiegend bewölkt, vor allem am Samstag sei jedoch immer wieder auch Sonne möglich. Am Sonntag ziehen dann von der Nordsee vermehrt Regenschauer auf, die Anfang der kommenden Woche stärker werden.

Winterdienst in Hamburg im Einsatz

Auch Verkehrsteilnehmerinnen und ‑teilnehmer müssen sich am Donnerstag auf andere Straßenbedingungen einstellen. In Hamburg war ab 2 Uhr nachts der Winterdienst im Einsatz, teilte die Stadtreinigung (SRH) mit. Es habe im gesamten Stadtgebiet geschneit, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Mitarbeitende kontrollierten Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und streuten bei Bedarf. Auch für die kommende Nacht rechnete der SRH-Sprecher damit, dass Streuwagenfahrerinnen und ‑fahrer in Rufbereitschaft versetzt werden. In diesem Jahr sei auch erstmals die Rufbereitschaft des Winterdienstes bis Mitte April verlängert worden.

Viele Menschen freuten sich aber über den Schneefall zum Frühlingsanfang. Im Schanzenpark in Hamburg genossen am Morgen Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie Hundebesitzerinnen und ‑besitzer den Schnee nach den sonnigen Frühlingstagen. Die Hunde tollten im Schnee herum.

In einigen Teilen Niedersachsens sind nach den ersten Schneeflocken in der Nacht auch im Laufe des Tages weitere Schneefälle möglich. Wie der DWD mitteilte, kann es tagsüber vor allem im Nordwesten Niedersachsens sowie in Bremen weiterhin schneien. Am Nachmittag ziehen die Schneefälle zunächst ab.

In der Nacht zu Freitag setzt dann aber im Süden Niedersachsens wieder leichter Schneefall ein. Nach Angaben des DWD kann es im Harz bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben, in sogenannten Staulagen bis zu 15 Zentimeter. In Richtung Norden sind dann noch einzelne Schnee- oder Graupelschauer möglich.

Die Temperaturen liegen laut DWD am Donnerstag zwischen drei und sieben Grad, in der Nacht zu Freitag kann es bei Temperaturen von minus drei bis zwei Grad Frost geben, im Harz sind minus fünf Grad möglich. Am Freitag bleibt es mit zwei bis sechs Grad kühl, am Samstag und Sonntag liegen die Temperaturen bei vier bis acht Grad. Vor allem in der Nacht zu Sonntag wird es bei Werten bis minus sechs Grad noch einmal frostig.

Auch in Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen laut der Wettervorhersage ab Freitag auf einen Wintereinbruch mit Schnee und glatten Straßen gefasst machen.

