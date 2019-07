Las Vegas

Der neue Poker-Weltmeister kommt aus Deutschland: Der Münsteraner Hossein Ensan hat sich in Las Vegas das Preisgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar (umgerechnet fast 9 Millionen Euro) gesichert. Er ist nach Pius Heinz, der 2011 die Poker-WM gewann, erst der zweite deutsche Poker-Weltmeister in der Geschichte.

Doch Ensan ist kein Unbekannter in der Poker-Szene. Der gebürtige Iraner, der seit 1990 in Deutschland lebt, soll seit über zehn Jahren Karten spielen. Sein Stammcasino ist das Hohensyburg Casino in Dortmund. Seit 2013 nimmt er regelmäßig an Live-Turnieren teil, 2014 landete er das erste Mal bei einem Main Event in Barcelona auf Platz drei und gewann somit 650 000 Euro. Mehrere Millionen Euro soll der 55-Jährige bereits insgesamt mit Pokern verdient haben, doch wie er 2015 in einem Interview mit den „ Westfälischen Nachrichten“ verriet, behält er nicht das gesamte Geld für sich. „Ich sammle Wunschzettel“, sagte er demnach damals. Er wolle „vielen eine Freude“ machen.

Hossein Ensan lässt sich von seinen Unterstützern feiern. Quelle: AP

Im Interview erzählte er damals auch, dass der Vater einer Tochter zwar seit 28 Jahren in Münster lebt, aber der Iran sein „erstes Zuhause“ sei.

Im Video: Sensation: Deutscher gewinnt Poker-WM

