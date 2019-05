New York

Schock für alle WWE-Fans: Die Wrestlerin Ashley Massaro ist tot. Die 39-Jährige wurde leblos in ihrem Haus in New York aufgefunden. Wie das US-Magazin „People“ berichtet, sei ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Massaro wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo am Donnerstagmorgen aber nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte. Eine Obduktion soll jetzt Aufschluss über die Todesursache geben.

WWE bestätigt Tod von Ahley Massaro

Die Wrestling-Organisation WWE bestätigte die „People“-Meldung. „Wir sind traurig, vom tragischen Tod des ehemaligen WWE-Superstars Ashley Massaro erfahren zu haben“, teilte das Unternehmen bei Twitter mit.

Massaro trat von 2005 bis zu ihrem Karriereende 2008 in der WWE auf. 2007 war die Sportlerin auf dem Cover des US-„Playboy“ abgebildet. Sie hinterlässt eine 19-jährige Tochter.

Erst am Wochenende hatte der Tod eines Wrestlers für Schlagzeilen gesorgt: Silver King war während eines Auftritts in London im Ring gestorben. Der 51 Jahre alte Wrestler aus Mexiko, der mit echtem Namen César Cuauhtémoc González Barrón hieß, könnte Medienberichten zufolge einen Herzinfarkt erlitten haben.

Von RND