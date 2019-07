Müchen

Im Fall der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens in München soll der Verdächtige die Tat über seinen Anwalt gestanden haben, berichtet die „Bild“-Zeitung. Zudem soll am Tatort die DNA des 42-Jährigen gefunden worden sein.

Der Mann soll in der vergangenen Woche das Mädchen im Stadtteil Obergiesing in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben. Dabei soll er eine Wolfsmaske getragen haben. Die Ermittler fanden diese in einem Müllcontainer, nachdem der 42-Jährige über seinen Anwalt erklärt hatte, wo sie zu finden sei. Das Geständnis könnte dem Mädchen eine Aussage vor Gericht ersparen.

Opfer wird noch vom Kriseninterventionsteam betreut

Die Polizei hatte den Deutschen am vergangenen Donnerstag an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Er kam in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Der Tatverdächtige ist wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft. Sein elfjähriges Opfer werde weiter von einem Kriseninterventionsteam betreut, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

