Oldenburg

Die Polizei in Oldenburg hat einen 24 Jahre alten Mann gefasst, der bei einem Einbruch eine 80 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung sexuell missbraucht haben soll. Der Tatverdächtige, bei dem die Fahnder Gegenstände aus der Wohnung der Rentnerin fanden, befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Täter war in der Vorwoche abends über ein Fenster in die Hochparterre-Wohnung der Frau gelangt. Als die 80-Jährige Geräusche und Licht im Flur bemerkte und nachsehen ging, griff der Mann sie an. Es kam im weiteren Verlauf zu einem Sexualdelikt, sagte Polizeisprecher Stephan Klatte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Fingerabdrücke an einer gestohlenen Sektflasche aus der Wohnung, die die Ermittler auf einem Parkplatz in der Nähe fanden, wiesen zu dem 24-Jährigen. Wegen einer anderen Straftat war er vor kurzem erkennungsdienstlich behandelt worden.

Von dpa/rnd