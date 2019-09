New York City

Ein 45-jähriger Mann ist mit seiner Tochter im Arm vor eine einfahrende U-Bahn im New Yorker Stadtteil Bronx gesprungen. Der Vater kam ums Leben, seine fünfjährige Tochter hatte wohl einen Schutzengel – sie überlebte äußerlich unversehrt.

Vater springt ohne Vorwarnung ins Gleisbett

Wie die Mutter des Kindes gegenüber der „New York Post“ sagte, habe sie am Morgen nichts Ungewöhnliches bemerkt. Ihr Mann sei wie üblich aus dem Haus gegangen, um seine Tochter zur Schule zu begleiten. Doch gegen 8 Uhr erhielt die 41-jährige Frau einen unverständlichen Anruf ihres Mannes. Ein ungutes Gefühl brachte sie dazu, Richtung U-Bahn-Station zu laufen.

Dort hatte ihr Mann aber bereits seinen Entschluss gefasst: Vor den Augen Dutzender Pendler nahm er seine Tochter in den Arm und sprang mit ihr vor die einfahrende U-Bahn. „Ich sah, wie der Zug um die Ecke bog. Ich sah, wie der Mann sprang“, berichtete eine Augenzeugin der „ New York Post“.

Mädchen überlebt unverletzt

Als der Zug zum Stehen kam, eilten sofort Passanten zu Hilfe. Videoaufnahmen zeigen, wie sie das fünfjährige Mädchen unter dem Zug hervorholen. Von dort aus wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihre Mutter sie in die Arme schloss. „Sie hat nur ein paar kleinere Kratzer abbekommen und ist sonst unversehrt. Ich danke Gott“, sagte die Mutter der „ New York Post“.

Der 45-jährige Familienvater hatte der Zeitung zufolge schon länger mit psychischen Problemen zu kämpfen und nahm Medikamente.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

