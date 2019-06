Hildesheim

Ein tragischer Badeunfall ist am Sonntag in einem Kiesteich in der Nähe von Hildesheim passiert. Eine dreiköpfige Familie wollte das warme Wetter für eine Abkühlung im See nutzen, wie die Polizei berichtete. „Als der geistig behinderte Sohn im Wasser nicht mehr zu sehen ist, begibt sich der 70-Jährige Familienvater auf die Suche.“ Der 39 Jahre alte Sohn stieg kurz darauf aus dem Wasser. Der Vater hingegen wurde nicht viel später leblos im Teich gefunden.

Wiederbelebungsversuche konnten den Mann nicht retten, er starb am Unfallort im Dorf Rössing. „Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.“

