Noch ein Mord auf der Insel Usedom: Am 7. Mai soll im polnischen Swinemünde der bekannte deutsche Türsteher Dag S. auf einer Müllkippe tot aufgefunden worden sein. Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, soll der 59-Jährige nach Angaben von Bekannten mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Auf einem Parkplatz im Ortsteil Ahlbeck in der Nähe eines Rewe-Marktes soll der Wagen des Mannes zwei Tage lang gestanden haben. Am Donnerstagabend hat die Polizei das Auto abgeholt, bestätigten Augenzeugen.

Türsteher Polizei nicht unbekannt

Dag S., ein gebürtiger Greifswalder, lebte seit etlichen Jahren auf Usedom und war als Türsteher mehrerer Lokale bekannt. Außerdem war er sportlich aktiv. Der Mann war zu DDR-Zeiten ein bekannter Kraftsportler in der Hansestadt Greifswald gewesen. Gleich nach der Wende gründete er in Greifswald das erste Fitnessstudio in der Hansestadt und hatte damit anfangs großen unternehmerischen Erfolg. Allerdings währte der Glanz nicht lange, die Schulden nahmen zu und S. musste letztlich mit dem Fitnessstudio Insolvenz anmelden.

Danach begann er sich auf die Insel zu konzentrieren und wurde dort der bekannteste Türsteher mehrerer Diskotheken und Bars. Allerdings kam er mehrfach mit dem Gesetz wegen verschiedenster Delikte in Konflikt. S., der bei Freunden als jugendlich-sportlicher Typ galt, der schöne Frauen liebte, war somit bei Polizei und Staatsanwaltschaft kein Unbekannter.

Grenzübergreifende Ermittlungen

Die Ermittlungen in diesem Mordfall werden nun zunächst die polnischen Behörden führen. Allerdings ist davon auszugehen, dass grenzübergreifend ermittelt wird. Im Seebad Ahlbeck waren am Donnerstagnachmittag Fahrzeuge von Bundespolizei und Zoll unterwegs. Ob die Fahrten durch den Ort mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt.

Wenn es sich bestätigen sollte, dass der Mann ermordet wurde, ist es bereits der zweite Fall innerhalb weniger Wochen auf der beliebten Urlaubsinsel. Erst Mitte März war im Ostseebad Zinnowitz die schwangere 18-jährige Maria K. erstochen worden. Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei junge Männer (19 und 21 Jahre) aus ihrem Bekanntenkreis sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

