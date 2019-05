Bad Segeberg

Etliche Autofahrer waren am Mittwoch auf der A7 bei Quickborn in Schleswig-Holstein zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Den Fahrern drohen stattliche Bußgelder, Fahrverbote und zum Teil auch Punkte in Flensburg.

Zunächst fiel Polizisten um 14.30 Uhr ein 36-jähriger Tourist aus der Türkei auf, der den Videowagen der Polizei mit einem Mercedes rechts auf der Autobahn mit 163 km/h überholte. Erlaubt waren an dieser Stelle nur 120 km/h. Zudem telefonierte er mit dem Handy. Ein Richter ordnete daraufhin die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 345 Euro an.

Autofahrer wollte „Diesel freibrennen“

Ein Hamburger Autofahrer (24) hatte gleich eine Ausrede für seine Raserei parat: Er missachtete das Tempolimit von 120 km/h, weil sein Diesel freigebrannt werden müsse. Gemessen wurde er mit einer Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h bei erlaubten 120 km/h. Das „Freibrennen“ führte laut Polizei zu einem Bußgeld von 880 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg.

1200 Euro Bußgeld und Fahrverbot für Autofahrer

Den traurigen Rekord stellte um 17 Uhr ein weiterer 24-Jähriger aus Hamburg auf. Er raste mit seinem Volvo mit 228 km/h über die A7. Auch hier war nur Tempo 120 erlaubt. Die daraus resultierenden vorwerfbaren 217 km/h führen zu einem Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkten in Flensburg und 1200 Euro Bußgeld.

Von RND