Berlin

Eigentlich sollten zwei Hotelmitarbeiter das SUV eines Gastes in die Tiefgarage fahren. Stattdessen drehten sie mit dem Wagen eine Runde. Ein Fehler. Auf der Straße des 17. Juni in Berlin bauten die beiden einen Unfall mit dem mehr als 150.000 Euro teuren Gefährt.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, sollen der 29 Jahre alte Fahrer und sein Kollege in der Nacht gegen 1 Uhr eine Spritztour mit dem Mercedes AMG G63 gemacht haben. Von der Yitzhak-Rabin-Straße bogen sie links in die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor ab. Dabei soll der Fahrer Gas gegeben haben, sodass der Wagen ins Schleudern kam und umkippte.

Beifahrer leicht verletzt

Wie die Polizei am Samstag gegenüber der Zeitung sagte, wurde der 19 Jahre alte Beifahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Er erlitt leichte Kopfverletzungen, die aber nicht behandelt werden mussten.

In Berlin hatte erst kürzlich ein SUV-Unfall für bundesweites Aufsehen gesorgt. Ein Porsche hatte auf einem Gehweg vier Menschen erfasst und getötet. Der Unfall löste eine breite Diskussion über die Sicherheit von SUV in Innenstädten aus.

RND/msc