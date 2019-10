Köln

Nach dem Tod zweier Menschen ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei Mitarbeiter der Apotheke, in der vergiftetes Glukose verkauft worden war. Das berichtet die "Rheinische Post". „Die Beschuldigten haben in sehr umfangreichen Vernehmungen Angaben zu ihrer Tätigkeit und den Organisationsabläufen in der Apotheke gemacht“, zitiert die Zeitung den zuständigen Oberstaatsanwalt.

Eine schwangere Frau und ihr mit einem Notkaiserschnitt geborenes Baby waren am 19. September an Organversagen gestorben. Zuvor hatte die 28-Jährige eine Glukose-Mischung aus der Kölner Apotheke zu sich genommen. Das Präparat war Teil eines Routinetests auf Diabetes in der Schwangerschaft. Erst einige Tage später wurde die Öffentlichkeit informiert und der betroffenen Apothekeuntersagt, Medikamente abzufüllen oder selbst zu mischen.

RND/seb