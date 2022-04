Madrid

Die spanische Polizei hat im Norden des Landes eine große Cannabisplantage mit insgesamt 415.000 Pflanzen gefunden. Insgesamt fünf Personen seien bei der Aktion in Navarra festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im getrockneten Zustand hätten die Pflanzen einen Schwarzmarktwert von 30 Millionen Euro gehabt - weiterverarbeitet zu Cannabidiol (CBD) und anderen Produkten sogar von 100 Millionen Euro. Das Extrakt CBD wird zum Teil in der Medizin eingesetzt. Es ist in Spanien aber ebenso verboten wie das ebenfalls aus Cannabispflanzen gewonnene THC, dem Hauptbestandteil der Droge Marihuana.

Die Pflanzen waren teilweise schon in versandfertigem Zustand, um ins Ausland gebracht zu werden, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Der größere Teil sei aber noch auf den insgesamt 67 Hektar umfassenden Feldern gewesen. Alle Pflanzen seien vernichtet worden.

RND/dpa