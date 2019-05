Hannover

Innerhalb weniger Stunden posten drei deutsche Stars ähnliche Fotos von ihren mit Farbe beschmierten Autos bei Instagram. Auf den Wagen von Sophia Thomalla, Materia und Bonnie Strange steht jeweils „Loser“ („Verlierer“). Was steckt hinter den mysteriösen Farbattacken?

Fall 1: Sophia Thomalla

Als erste veröffentlicht die Influencerin und Moderatorin Sophia Thomalla bei Instagram ein Foto ihres Autos, auf der Fahrerseite ist mit weißer Farbe das Wort „Loser“ gesprüht. Dazu schreibt sie „Na klasse...“

Fall 2: Materia

Als nächster postet der Sänger Materia ein Foto von seinem Wagen, auch auf den ist das Wort „Loser“ geschmiert. „Ihr kennt doch mein neues Auto. Guckt euch mal an, was passiert ist. Das ist doch nicht deren Ernst“, sagt er in einem Video auf seiner Instagram-Seite.

Fall 3: Bonnie Strange

Kurze Zeit später postet auch die Influencerin Bonnie Strange ein Foto bei Instagram mit dem Hinweis: „Aww... just received this cute love letter #howsweet #thankyou“ – auf ihrem weißen SUV steht in blauer Farbe „Loser“. In ihrer Instagram-Story sagt sie: „Irgendjemand hat unser Auto mit einem Graffiti besprüht und zwar steht da Loser. Okay, wow.“ Kurios: Die 32-Jährige befindet sich zurzeit auf Ibiza, wurde dort zum Opfer der Farbattacke.

Drei Farbattacke auf prominente Influencer innerhalb so kurzer Zeit – kann das Zufall sein? Oder handelt es sich um einen ausgeklügelten PR-Gag? Die Auflösung wird vermutlich demnächst folgen.

Von RND