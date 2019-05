London

Royaler Sonntagsausflug: William und Kate haben auf ihrem Instagram-Account Fotos vom gemeinsamen Familienspaziergang geteilt. Und dabei fällt besonders einer ins Auge: Prinz Louis. Der jüngste Sohn von William und Kate hat Laufen gelernt – und zeigt das voller Stolz.

Die Arme sind weit geöffnet, in der Hand hält der kleine Prinz einen Zweig, in dunklen Lederschühchen stapft der Einjährige schon ziemlich sicher über einen mit Holzdielen ausgelegten Waldweg: Prinz Louis macht seine ersten Schritte! Die Freude darüber ist ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben, der Mund zu einem großen Lächeln geöffnet, das seine kleinen Milchzähne preisgibt.

Den Garten, durch den Prinz Louis stolpert, hat seine Mutter Kate entworfen, sie stellt derzeit im Rahmen der „ Chelsea Flower Show“ in London aus. Der „Back to Nature“-Garten ist Teil ihres Projekts, mit dem sie Familien zurück in die Natur bringen möchte. Entstanden ist eine waldähnliche Umgebung mit Farnen, Wasser und einem Baumhaus.

Fotograf Matt Porteous hat die Familie bei ihrem sonntäglichen Ausflug in den Garten begleitet. Herausgekommen sind dabei tolle natürliche Schnappschüsse, die Prinzessin Charlotte und Prinz George dabei zeigen, wie sie ihre Füße von einer kleinen Brücke ins Wasser halten, oder wie Prinz Louis fasziniert ein paar Steine untersucht.

Die kleinen Royals haben ihre Mutter in den vergangenen Wochen bei der Gestaltung des Gartens geholfen. Sie haben „Moos, Blätter und Zweige gesammelt, um den Garten zu dekorieren“, heißt es zu den Bildern auf Instagram.

Von RND/mat