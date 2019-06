Kassel

Bei einer Suchaktion im Fluss Fulda in Nordhessen ist die Leiche eines Kindes entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein fünfjähriges Mädchen, das vor vier Monaten von einem Spielplatz in Guxhagen verschwunden war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Kassel berichteten. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche stehe noch aus.

Am Montag sei noch einmal gezielt in der Fulda im Bereich Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel) nach der Fünfjährigen gesucht worden. Dort hatte sich am Pfeiler einer Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer Treibgut angesammelt. Dabei sei schließlich der Leichnam von Kaweyar entdeckt worden. Ermittler der Kriminalpolizei hätten sie vorläufig identifiziert.

Fünfjährige Kaweyar war an ihrem Geburtstag verschwunden

Die Fünfjährige war seit dem 17. Februar, ihrem Geburtstag, vermisst worden. Sie war zuletzt auf einem Spielplatz gesehen worden, der sich nicht weit entfernt von der Fulda befindet. Ihre Mutter hatte sie aus den Augen verloren. Das Mädchen konnte sich nach früheren Polizeiangaben wegen einer leichten Behinderung nur eingeschränkt orientieren.

Die Ermittler hatten von Anfang an vermutet, dass das Kind einer Flüchtlingsfamilie ins Wasser gefallen war. Mehrere Suchaktionen, darunter auch mit Leichenspürhunden und Spezialbooten, waren allerdings ohne Erfolg geblieben. Zeitweise waren mehrere Hundert gleichzeitig im Einsatz gewesen, um das Mädchen zu finden.

Ihr Schicksal hatte in Hessen Erinnerungen an den Fall Aref geweckt. Der Fünfjährige verschwand am 4. April 2016 von einem Spielplatz in Wanfried im Werra-Meißner-Kreis und wurde bis heute nicht gefunden. Möglicherweise ist er in die Werra gefallen und ertrunken.

