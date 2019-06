Freyburg

Eine explodierte Sektflasche im Kofferraum hat einen Autofahrer in Sachsen-Anhalt zu einem verzweifelten Notruf bewegt. Auf sein Auto sei an einer Ampel bei Freyburg geschossen worden. Dabei sei die Heckscheibe des Autos zerstört worden, erklärte er bei seinem Notruf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Hintergrund des vermeintlichen Attentats klärten zwei Polizisten dann schnell auf: Im Kofferraum entdeckten sie die Überreste der Flasche Schaumwein.

Von RND/dpa