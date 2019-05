Glonn

Bei einem Unfall mit zwei Schulbussen sind im oberbayerischen Landkreis Ebersberg 17 Menschen verletzt worden, 3 davon schwer. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Nähe der Gemeinde Glonn, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch in Baden-Württemberg gab es einen Unfall mit zwei Schulbussen und vielen Verletzten.

Einer der beiden Fahrer, ein 46-Jähriger, wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines mit seinem Schulbus in Richtung Glonn fahrenden 72-jährigen Busfahrers.An der Kreuzung kam es deshalb zum Zusammenstoß der beiden Busse, die mit insgesamt 30 Grundschulkindern im Alter von 6 bis 11 Jahren besetzt waren.

Insgesamt wurden 15 Kinder verletzt. Davon erlitten drei Kinder schwere Verletzungen, sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Auch die beiden Busfahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungs- und Hilfskräften, insgesamt jeweils rund 70 Helfer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, ein Gutachter wurde eingeschaltet.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit zwei Schulbussen im Ostalbkreis

Auch in Baden-Württemberg stießen am Morgen ein großer und ein kleiner Bus mit mehr als 20 Kindern an Bord zusammen. Sieben Kinder zwischen sieben und 14 Jahren seien bei dem Unfall in Göggingen im Ostalbkreis zumindest leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine 61-jährige Busfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Vier Kinder wurden vorsorglich stationär aufgenommen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte die Fahrerin des kleineren Schulbusses mit vier Kindern an Bord die Situation beim Linksabbiegen falsch eingeschätzt. Der 47 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Schulbusses mit etwa 20 Fahrgästen habe den Zusammenprall nicht mehr verhindern können.

