Erfurt

Weil er in einem ICE masturbiert haben soll, ist ein junger Mann in Erfurt festgenommen worden. Zunächst war der 20-Jährige einer Zugbegleiterin im ICE von Leipzig nach Erfurt aufgefallen, weil er ohne Ticket unterwegs war, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Später bemerkte die Zugbegleiterin, dass der Mann pornografische Videos auf seinem Handy schaute und sich dabei selbst befriedigte. Die Frau rief die Polizei, die den Mann nach Ankunft des Zuges festnahm. Der Mann bekam eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Von RND