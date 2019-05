Savannah

„Wir können nicht einmal in den Urlaub fahren, ohne einen Hund (oder sogar sieben) zu retten!“ Mit diesen Worten beschreibt Rebecca Lynch, Präsidentin der Tierschutzorganisation „Poodle and Pooch Rescue“, ihren vergangenen Urlaub. Denn was sie auf der Rückfahrt nach Hause erlebte, lässt die Herzen echter Tierfreunde höher schlagen.

Eigentlich waren Rebecca und ihr Mann für einen Kurzurlaub in der US-amerikanischen Küstenstadt Savannah. Während der Heimfahrt erreichte die Tierschützerin dann ein Anruf, in dem von einer kleinen Terrierdame berichtet wurde, die sich trächtig und mit einem gebrochenen Bein in einer Tötungsstation befinde. Rebecca zögerte nicht lange, schlug einen Umweg ein und holte die kleine Lizzy aus der Station, um sie in ihr Tierheim zu bringen.

Lizzy bringt auf der Rückbank ihre Welpen zur Welt

Die gerettete Hündin schien sich in der Obhut von Rebecca und ihrem Mann gleich wohl zu fühlen – so wohl, dass sie noch während der Fahrt zum „Poodle and Pooch Rescue“ ihre Welpen zur Welt brachte. Sechs kleine Hundebabys wurden wohlbehalten geboren und plötzlich haben Rebecca und ihr Mann nicht nur einem Hund, sondern gleich sieben Tieren das Leben gerettet. Der Tierschutz kennt nun einmal keine Ferien.

Von RND/liz