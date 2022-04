Marne

Nach einer Detonation an einer Tankstelle in Marne im Kreis Dithmarschen ist am Dienstag ein Mann aus Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Der 60-Jährige aus der Gegend von Magdeburg sei durch die Druckwelle durch das Dach eines benachbarten Hauses geschleudert worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er dann seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war am Morgen ein 25.000 Liter fassender Treibstofftank auf dem Tankstellengelände bei Reinigungsarbeiten in die Luft geflogen. Weitere Menschen seien bei dem Unglück vermutlich nicht verletzt worden, sagte die Polizeisprecherin. Unklar war den Angaben zufolge zunächst, ob es sich um eine Explosion oder eine Verpuffung gehandelt hat. Auch die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RND/dpa