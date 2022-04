Stuttgart

Warme Luft bringt wenige Tage vor Ostern erneut Saharastaub in den Südwesten. Vor allem am Mittwochabend könne sich der Himmel wieder rötlich färben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es sei ein ähnliches Farbenspiel möglich wie bereits Mitte März, als der Saharastaub tagelang in Baden-Württemberg in Erscheinung getreten war.

Alle Autofahrer sollten erst einmal lieber auf einen Besuch in der Waschanlage verzichten. Mit dem Regen am Donnerstag könne es auf den Straßen und vor allem auf den Autos staubig werden, sagte der DWD-Sprecher.

Saharastaub kein seltenes Phänomen

Der Saharastaub kommt, wie der Name schon verrät, aus der Sahara. Hauptsächlich stammt der Staub nach DWD-Angaben aus einem Gebiet südlich des Atlasgebirges sowie südwestlich davon. Der Saharastaub sei zwar kein seltenes Phänomen im Südwesten, eine solch hohe Konzentration wie Mitte März sei allerdings ungewöhnlich gewesen.

Sonnige Aussichten für Deutschland

Nachdem das Aprilwetter am Wochenende mit Regen-, Graupel- und Schneeschauern seinem Namen alle Ehre machte, wird es pünktlich zum Wochenstart bis zur Wochenmitte hin immer freundlicher und wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt der Dienstag den sonnigen Trend des Vortages fort. Die Temperaturen steigen verbreitet auf 20 bis 24 Grad an. Nur im Nordosten bleibt es mit elf bis 19 Grad etwas kühler.

Die frühlingshaften Aussichten sind jedoch mit etwas Vorsicht zu genießen, da hohe Wolkenfelder und der Saharastaub die Temperaturen dämpfen können.

Mit Werten zwischen 18 und 24 Grad wird der Mittwoch laut Wetterdienst in Deutschland wahrscheinlich der wärmste Tag der Woche. Am Oberrhein könne das Thermometer sogar 25 Grad anzeigen.

