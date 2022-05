Vor den Feiern des „Tags des Sieges“ in Russland sorgt ein in verschiedenen sozialen Medien verbreitetes Video, aufgenommen offenbar in einem russischen Kindergarten, für Empörung. Es zeigt Jungen und Mädchen, die als Soldatinnen und Soldaten des Zweiten Weltkriegs und Krankenschwestern verkleidet sind. Einige von ihnen stecken in Panzer-Attrappen und gebastelten Kampfjets.

Das Video wird unter anderem Bundesgesundheitsminister von Karl Lauterbach (SPD) bei Twitter kritisiert.

Russland am #8Mai 2022. Die Sowjetdiktatur ist wieder da…pic.twitter.com/JleZoXMY0a — Phil Hackemann (@PhilHackemann) May 8, 2022

In dem rund 40 Sekunden langen Clip sind in Militäruniformen gekleidete Kinder im Kindergartenalter zu sehen, an der Spitze läuft ein verkleideter Junge, dem ein gebastelter Panzer umgehängt wurde. Er trägt eine russische Fahne - auf dem Panzer prangt das „Z“ als Zeichen der Unterstützung des russischen Kriegs in der Ukraine. Ihm folgen weitere Kinder, die ebenfalls als Panzerfahrer, Kampfjetpiloten und Sanitäterinnen und Sanitäter verkleidet sind. Auch eine in dem Video zu sehende Erzieherin trägt eine militärische Uniform.

„Die Kinder können einem leid tun“

Das Video wurde seit Sonntagvormittag von verschiedenen Twitter-Accounts und auch bei Telegram geteilt. Der populäre ukrainische Internetsender hromadske.tv schrieb bei Telegram zu dem Video, es handele sich um eine „Parade in einem russischen Kindergarten“. Es ist unklar, wo und wann die Aufnahme entstanden ist.

„Die Kinder können einem leid tun. Für Propaganda missbraucht. Wie zynisch. Zuerst kommen die Soldaten. Zuletzt die Sanitäter“, kommentierte Gesundheitsminister Lauterbach das Video bei Twitter. Phil Hackemann, Bezirksvorsitzender der FDP Oberbayern, schrieb zu der Aufnahme: „Russland am 8. Mai 2022. Die Sowjetdiktatur ist wieder da…“

Russland feiert am Montag den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren, unter anderem mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.

RND/seb

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter