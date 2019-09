Berlin

Ein Naturschauspiel der besonderen Art durften am Freitagabend Menschen in Nord- und Ostdeutschland beobachten. Denn der Himmel wurde von einer sogenannten Feuerkugel erleuchtet. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) bestätigte via Messengerdienst Twitter, dass es mehrere Sichtungen über Nord- und Ostdeutschland gegeben habe.

Feuerkugel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Feuerkugel nennt man eine besonders große Sternschnuppe bzw. einen Meteoriten (wenn etwas davon am Boden ankommt). In diesem Fall offenbar in der Luft in mehrere Teile zerbrochen. Wird sicher hier noch viele Berichte und vielleicht auch einige Videos geben. — DLR_next (@DLR_next) September 27, 2019

Nutzer berichten von ihren Sichtungen

Auch verschiedene Twitter-Nutzer berichteten von dem Naturschauspiel, das für einen kurzen Moment für einen hell erleuchteten Himmel gesorgt habe. Wie das DLR erklärt, handelt es sich bei Feuerkugeln um besonders große Sternschnuppen bzw. einen Meteoriten, der in diesem Fall offenbar in der Luft in mehrere Teile zerbrochen ist.

Augenzeugenbericht zu Meteor von heute Abend. https://t.co/0BW12kCUb8 — DLR_next (@DLR_next) September 27, 2019

RND/liz