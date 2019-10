Es ist der stärkste Wirbelsturm, der jemals im Ostatlantik gemessen wurde: Hurrikan „Lorenzo“ befindet sich derzeit nordwestlich der Azoren, dort erreichte er in den Morgenstunden Windgeschwindigkeiten von bis zu 137 Kilometern pro Stunde. Auf den beiden westlichen Inseln habe es leichte Schäden gegeben, teilte der Zivilschutz des portugiesischen Territoriums mit. Meldungen über Verletzte gebe es nicht.

In der Nacht zu Sonntag wurde „Lorenzo“ sogar auf Kategorie fünf, die höchste Stufe zur Beurteilung von Hurrikans, hochgestuft. „Noch nie wurde ein Hurrikan dieser Stärke so weit östlich im Atlantik aufgezeichnet“, sagte Wetterexperte Jürgen Schmidt von Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Am Donnerstag erreicht der Wirbelsturm Irland

Inzwischen habe sich „Lorenzo“ abgeschwächt, liege derzeit zwischen der Kategorie eins und zwei, so der Experte. Grund der Abschwächung seien die kühleren Wassertemperaturen. „Ein Hurrikan nimmt seine Energie aus dem Wasser“, so Schmidt. Dafür brauche er in der Regel Temperaturen von über 26 Grad.

Am Donnerstagmittag soll „Lorenzo“ Irland erreichen, dann allerdings in abgeschwächter Form. „Er wird vermutlich nur noch als Sturmtief gelten“, so der Experte. Deutschland werde zunächst nichts von „Lorenzo“ spüren. „Eventuell kommen restliche Regengebiete am Freitag oder Sonnabend auf uns zu.“

Höheres Potenzial starker Wirbelstürme

Schmidt macht deutlich, dass ein solch starker Hurrikan so weit östlich des Atlantiks durchaus ein seltenes Phänomen sei. Sorgen darüber, dass auch Deutschland bald von solch starken Wirbelstürmen heimgesucht werde, habe Schmidt nicht. „Bei uns wird es solche Hurrikans sicher nicht geben und auch in Europa nur eingeschränkt.“ Dennoch beobachtet er ein höheres Potenzial starker Wirbelstürme. „Die Wassertemperaturen haben zugenommen, sodass insgesamt des Öfteren Hurrikans der Kategorie fünf beobachtet wurden.“ Gegenüber Tornados seien Hurrikans jedoch sehr gut vorhersehbar.

