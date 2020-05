Regeln für Ostsee-Urlaub: Was ist an den Stränden erlaubt und was nicht?

Rostock

Sommer, Sonne, Strand: Auch unter Corona-Bedingungen werden in dieser Saison wieder viele Badegäste die Ostseeküste bevölkern. Doch was ist angesichts der aktuellen Schutzmaßnahmen am Strand erlaubt, worauf müssen wir (noch) verzichten?

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, hat die wichtigsten Fragen beantwortet:

Wie viele Menschen dürfen an den Strand?

Unsere Strände sind groß genug, dass zu Beginn der Saison jeder, der dort liegen will, einen Platz findet – auch unter Wahrung der Abstandsregeln. Es sollten sich nur nicht alle nahe am Wasser drängen, sondern auf den ganzen Strand verteilen. Die Strandzugänge werden vorläufig auch nicht kontrolliert. Erst wenn in der Hochsaison wieder alle Urlauber kommen dürfen, müssen wir über einen Plan B nachdenken.

Darf ich baden gehen?

Die Experten versichern, dass im Wasser eine Virusübertragung höchst unwahrscheinlich ist. Aber die Abstandsregeln gelten auch im Wasser.

Darf die Strandgastronomie öffnen?

Außer-Haus-Verkauf ist ohnehin möglich. In der Warteschlange muss ebenfalls Abstand gehalten werden, wobei ich es mir schwierig vorstelle, im Sand Abstandslinien zu ziehen. Aber man kann ja einen Wartebereich abstecken. Momentan darf das Gekaufte erst in 50 Meter Abstand verzehrt werden, wobei wohl kein Bußgeld droht, wenn man im Hochsommer schon vorher an seinem Eis schleckt, damit es nicht wegschmilzt. In Strandrestaurants gelten wiederum die gleichen Regeln wie in der Gastronomie allgemein.

Darf ich mir etwas zu essen und trinken mitbringen?

Ja, solange es alleine oder in der Familie verzehrt wird. An den eingerichteten Grillplätzen darf auch gegrillt werden. Teilen mit mehr als einer weiteren fremden Person ist aber nicht erlaubt.

Darf ich im Strandkorb sitzen?

Strandkörbe dürfen ganz normal aufgestellt und genutzt werden, denn sie stehen ja ohnehin weit genug auseinander. Da sie für zwei Personen oder Familien mit kleinen Kindern ausgelegt sind, werden auch die Kontaktbeschränkungen eingehalten. Wichtig ist, dass die Vermieter die Körbe nach jeder Nutzung desinfizieren.

Sind Sport und Spiel am Strand erlaubt?

Derzeit gibt es immer mehr Lockerungen bei Mannschafts- und Freiluftsport. Daher dürfte es etwa möglich sein, mit Zweier-Teams Beachvolleyball zu spielen. Wie es bei Kontaktsportarten, wie Fußball oder Handball, geregelt wird, muss man noch sehen. Jedenfalls sollte möglichst auch hier kontaktlos gejubelt werden. Und Kinder dürfen natürlich auch Sandkuchen backen und Sandburgen bauen.

Darf ich anderen den Rücken eincremen?

Innerhalb der Familie ohnehin, aber auch bei einer weiteren fremden Person ist das kein Problem.

Gibt es ausreichend Rettungsschwimmer am Strand?

Wir werden uns auch dieses Jahr auf unsere Retter verlassen können. Derzeit sind noch nicht alle Rettungstürme besetzt, auch weil die Lebensretter aus anderen Bundesländern noch nicht kommen dürfen. Aber auch in der Hochsaison dürfen nach jetzigem Stand die Türme nur unter Wahrung der Abstandsregeln besetzt werden. Es könnten also weniger Retter als in anderen Jahren zur Verfügung stehen. Daher gilt mehr noch als sonst, dass man sich nicht überschätzen sollte, indem man etwa zu weit rausschwimmt. Falls aber doch etwas passiert, wird man natürlich auch wiederbelebt: Lebensrettung geht vor Infektionsschutz.

Von Axel Büssem/RND