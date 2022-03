Prozess um Dreifachmord in Kiel: Antrag auf neuen Gutachter zurückgewiesen

Kiel

Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat das Kieler Schwurgericht am Mittwoch Anträge der Verteidigung auf ein neues psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten zurückgewiesen. Es gebe keine Voraussetzungen dafür, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann. Der Gutachter hatte den Angeklagten als voll schuldfähig eingestuft. Die Verteidigung kündigte nach der Ablehnung ihrer Anträge einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter an. Die Sitzung wurde zunächst bis zum Mittag unterbrochen.

Am Mittwoch waren auch die Plädoyers geplant. Sie werden entsprechend dem Gerichtsverfassungsgesetz nicht-öffentlich gehalten, da zwei Zeuginnen über ihre mutmaßliche Affären mit dem Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt hatten. Sollte das Gericht dem Befangenheitsantrag zustimmen, würde sich der Zeitplan aber weiter verschieben.

Eigene Frau und zwei Männer erschossen

Dem Zahnarzt wird vorgeworfen, am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen und Kiel seine Frau, deren neuen Bekannten und einen weiteren Mann heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erschossen zu haben. Der 48-Jährige hat gestanden, aber die Taten als irreal bezeichnet. Das Urteil wird bisher am 4. April (16.00 Uhr) erwartet.

