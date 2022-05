Bei einer Verkehrskontrolle in Rehinland-Pfalz werden Ende Januar eine Polizistin und ein Polizist erschossen, der Fall sorgt bundesweit für Entsetzen. In der Folge ruft ein Mann bei Facebook dazu auf, weitere Polizisten zu töten - das bleibt nicht folgenlos für ihn.

Polizeibeamte stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22 rund einen Kilometer von dem Tatort, an dem zwei Polizisten durch Schüsse getötet wurden. (Archivfoto) Quelle: Sebastian Gollnow/dpa