Hannover

Die Sequenz ist nur eine gute Minute lang. Doch im Internet sorgt das Handyvideo von einem Polizeieinsatz am Vatertag am Nordufer des Machsees in Hannover für heftige Diskussionen. Auf dem kurzen Film ist zu sehen, wie acht Polizisten, zwei davon auf einem Pferd, einen jungen Mann auf einem Fahrrad festnehmen. Der junge Mann setzt sich, auch das ist auf dem Video zu sehen, nicht zur Wehr. Zwei Beamte bringen ihn zu Boden. Die übrigen sichern die Festnahme ab. Im Internet wird insbesondere die Härte des Polizeieinsatzes gegen den jungen Mann kritisiert.

Was der Film nicht zeigt: Der Fahrradfahrer hatte die berittenen Einsatzkräfte zuvor bespuckt. Nach seiner Festnahme leistete er im Gewahrsam erheblichen Widerstand. Sein Atemalkoholwert betrug 1,7 Promille. Die Polizei hatte den Vorfall nicht verheimlicht, sondern in einer Pressemitteilung am Freitag öffentlich gemacht. Mit dem Video konfrontiert erklärte die Behörde: „Man sieht nur einen kleinen Teil des Sachverhalts. Der junge Mann hat vor Ort und hinterher erheblichen Widerstand geleistet.“ Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.

(Vatertag 30.05.2019, Hannover) Seitens der Polizei Hannover heißt es, er (Angeblich 17) soll zuvor beim Vorbeifahren gespuckt haben. Die Tatsache das er "zunächst" weiterfuhr wurde als "erheblicher Wiederstand" gewärtet. Dennoch stellt sich hier die Frage der Verhältnismäßigkeit🤔 Bitte verzichtet beim Kommentieren auf jegliche Hassrede oder Beleidigung gegenüber der Polizei oder anderen Personen. Sonst werde ich und das Video wieder gesperrt😂 Gepostet von Darek R. Legacy am Sonntag, 2. Juni 2019

Im Internet ist das Video, das öffentlich zugänglich ist, vielfach kommentiert worden. „Das ist echt nicht schön, was die Polizei da abgeliefert hat“, schreibt Patrizio Clemente. „Was ist mit einer Strafanzeige gegen die Polizei“, fragt Thomas Katzmarski. Aber es gibt auch andere Stimmen. „In jedem Land der Welt hat man Respekt vor der Polizei, warum nicht hier?“, schreibt Dirk Henkelmann. „Warum versteht niemand, dass die Polizei eine Fixierung immer zu zweit oder zu dritt durchführt, damit dem und den Polizisten nichts passiert?“, schreibt Carsten Burkhardt.

Von Tobias Morchner/RND