Lächelnd blickt Josie Birds in die Kamera, Augen und Mund stehen offen, als die beiden Polizeibeamten sie festnehmen. Die 93-Jährige ist sichtlich aufgeregt. Aber nicht etwa, weil sie eine Strafe fürchtet, sondern weil sich gerade ein großer Wunsch erfüllt.

Einige Wochen zuvor hatte ihre Enkelin Pam Smith an die Polizei gewandt – mit einer ungewöhnlichen Bitte. Ihre Oma behaupte, ihr ganzes Leben brav gewesen zu sein, und bevor sie sterbe, wolle sie unbedingt noch erleben, wie es sich anfühle, auf der anderen Seite des Gesetzes zu stehen. Aber natürlich ohne wirklich etwas zu verbrechen.

„Privilegiertes weißes Leben“

Auf Twitter teilte Smith Fotos von der Aktion, die ihre Oma in Handschellen im Verhörraum zeigen. „Sie hat ein Herz aus Gold und hat diesen Tag enorm genossen. Danke, dass ihr ihren Wunsch erfüllt habt“, richtet sie Worte an die Greater Manchester Police. Es wäre ihrer Oma wichtig gewesen, das noch bei vollem Bewusstsein zu erleben, ehe sie gesundheitlich abbaue.

Während viele die Polizei für ihren Einsatz loben, gibt es auch einige kritische Stimmen, vor allem aus der schwarzen Bevölkerung. „Scheiß weiße Leute, die in ihrem privilegierten Leben so viel Langeweile haben, dass sie aus Spaß in den Knast wollen“, schreibt ein junger Mann. Ein anderer twittert: „Wäre sie schwarz, hätten die Polizisten ihr gegen den Kopf getreten und ihr gesagt, sie solle aufhören zu lachen.“ Eine Frau schrieb: „Weiße Menschen sind schon wirklich speziell...“

Polizei gibt an: Keine Auswirkungen auf aktuelle Einsätze

Andere wiederum sorgen sich zum einen um den Einsatz von Steuergeldern, aber auch darum, dass die Polizei Kapazitäten für diese Geschichte aufbrachte. Doch die Polizeistation versichert, dass die Beamten zusätzlich im Dienst gewesen seien – auf die realen Einsätze habe es keine Auswirkungen gehabt. „Wir haben es geschafft, einer alten Frau einen Wunsch zu erfüllen und ihr einen Tag zu schenken, den sie nie vergessen wird.“

