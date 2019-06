Dortmund

Zu einer sexuellen Belästigung kam es bereits am 16. April 2019 gegen 10:40 Uhr in einem Zug der RB 52. Die 36-jährige Geschädigte aus Dortmund war mit dem Zug auf dem Weg vom Dortmunder Hauptbahnhof nach Lüdenscheid. In dem Zug hatte sich die Frau in eine vierer Sitzgruppe gesetzt. Während der Fahrt setzte sich eine männliche Person zu der Frau und soll diese auffällig angestarrt haben.

Nach Angaben der Dortmunderin soll er sie kurz darauf und gegen ihren Willen an die Brust gefasst haben. Daraufhin forderte sie den Mann lautstark auf, sein Tun zu unterlassen und bat Reisende im Zug um Hilfe.

Wer kennt diesen Mann?

Geschockt durch den Vorfall wandte sich die Frau an einen Bahnmitarbeiter. Dieser begab sich zu dem unbekannten Tatverdächtigen und verwies ihn in Herdecke aus dem Zug.

Mit Beschluss hat das Amtsgericht in Hagen die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen angeordnet. Die Bundespolizei veröffentlichte jetzt die Fotos des Unbekannten veröffentlicht (unter diesem Link) und fragt: Wer kennt den Mann auf den Fotos und kann Angaben zu seinen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Von RND/dpa