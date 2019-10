Bremen

Die Leiche eines getöteten 50-Jährigen in Bremen ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft zerstückelt worden. Sowohl in der Wohnung des Opfers wie in der Wohnung des mutmaßlichen Täters seien Teile der Leiche gefunden worden, sagte Behördensprecher Frank Passade am Mittwoch auf Anfrage. Das Opfer weise auch eine Schusswunde im Kopf auf. Auch "buten un binnen" hatte darüber berichtet.

Der 65-jährige mutmaßliche Täter sei in Untersuchungshaft und sage aus, er habe aber die Tat nicht gestanden, sagte Passade. Der Tote war am vergangenen Mittwoch in seiner Wohnung im Bremer Stadtteil Gröpelingen entdeckt worden. Die Tochter hatte Alarm geschlagen, weil sie ihren Vater länger nicht erreicht hatte. In der Wohnung stieß die Polizei auch auf den mutmaßlichen Täter, der zu flüchten versuchte. Zum Hintergrund des Falls machen die Behörden derzeit keine Angaben.

RND/dpa/mat