Warschau

Nach Grubenunglücken im Süden Polens in zwei Kohlebergwerken ist die Zahl der Toten auf mindestens sieben gestiegen. Zwei weitere Bergleute wurden an die Erdoberfläche gebracht und dort für tot erklärt, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Sie gehörten zu insgesamt zehn Bergleuten, die nach einem unterirdischen Beben und dem Austritt von Methangas im Kohlebergwerk Zofiowka in Jastrzebie-Zdroj seit dem frühen Samstagmorgen vermisst wurden. Retter erklärten, sie hätten noch zwei weitere Kohlearbeiter gefunden, ohne zu sagen, ob diese tot oder am Leben waren. Die Suche nach den sechs übrigen Vermissten dauerte an.

Explosionsgefahr bei Suche nach Verschütteten

Unterdessen behindert die Gefahr von Explosionen durch eine hohe Methangaskonzentration die Suche. „Wir sind praktisch an der selben Stelle wie gestern um Mitternacht, weniger als zwanzig Meter weitergekommen“, sagte der für Arbeitsfragen zuständige Bergwerksdirektor Marcin Golebiowski am Sonntag der Nachrichtenagentur PAP.

Es handelte sich um das zweite Grubenunglück innerhalb von vier Tagen in der Kohleregion nahe der tschechischen Grenze. Bei Methan-Explosionen waren seit Mittwoch in dem nahe gelegenen Steinkohlebergwerk Pniowek mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sieben wurden dort vermisst, Dutzende erlitten Verletzungen. Beide Minen werden von dem Unternehmen JSW betrieben.

