Pferd Jenny ging jahrelang allein spazieren - nun wurde es eingeschläfert

08.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Am späten Nachmittag läuft Araberstute «Jenny» nach ihrem täglichen Spaziergang durch den Frankfurter Stadtteil Fechenheim wieder zurück in den Stall. Ihr Besitzer öffnet dem 22-jährigen Pferd jeden Morgen die Stalltür. Dann kann das Tier selbst entscheiden, wo es den Tag verbringen will. Damit niemand denkt, sie sei entlaufen trägt ein Schild mit der Aufschrift «Ich heiße Jenny, bin nicht weggelaufen, gehe nur spazieren» am Halfter. (Zu dpa «Wanderstute sorgt für Furore») Foto: Boris Roessler/dpa Quelle: picture alliance/dpa