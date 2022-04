Füssen

28 Joints in einer Brotzeitdose haben Bundespolizisten bei einer Verkehrskontrolle nahe Füssen (Landkreis Ostallgäu) in einem Auto gefunden. Außerdem hätten die drei Insassen aus Rheinland-Pfalz rund zehn Gramm Cannabis und elf Gramm Haschisch in einem Koffer verstaut, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die 20-jährige Beifahrerin habe bei der Verkehrskontrolle in der Nacht zu Samstag außerdem ein unerlaubtes Einhandmesser dabeigehabt, hieß es. Sie, der 26 Jahre alte Fahrer und der 25-jährige Beifahrer wurden angezeigt.

RND/dpa