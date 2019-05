Köln

Momentan zeigt Comedian und Moderator Oliver Pocher (41) in der TV-Tanzshow „Let’s Dance“ Rhythmusgefühl. Ganz neue Vatergefühle kann er demnächst auch entwickeln. In der Sendung am Freitagabend hat er erzählt, wohin ihn sein „ Tanztestosteron“ geführt habe – zum vierten Kind. Seine Freundin, das Model Amira Aly (26), ist schwanger. In der Sendung wurde ihm zu den anstehenden Vaterfreuden auch gleich öffentlich gratuliert. Pocher konnte sich nicht verkneifen, die Neuigkeiten kurz zu kommentieren und dabei für sich zu werben. „Sie haben ja mitbekommen, jetzt sind es vier Kinder. Wenn Sie nicht wollen dass ich wie die Wollnys ende, dann rufen Sie an.“

Im Herbst waren Pocher und das Amira Aly bei einer Charity-Gala erstmals zusammen öffentlich aufgetreten. Das Paar lebt in Köln. Aus einer früheren Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden hat Pocher bereits eine Tochter und zwei Söhne.

Von RND