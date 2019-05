Emmerich

Ohne Gurt und Kindersitz unterwegs: Mit seiner ungesicherten dreijährigen Tochter auf dem Beifahrersitz soll ein 30 Jahre alter Mann einen Auffahrunfall in Emmerich verursacht haben, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei Kleve am Freitag wurde das Mädchen nach der Untersuchung durch einen Notarzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr Zustand sei am Freitag stabil gewesen.

Öl auf der Straße: Auch die Feuerwehr musste anrücken

Laut Polizei war der Familienvater am Donnerstag auf ein vor ihm abbremsendes Auto aufgefahren. Weil nach dem Zusammenstoß Öl aus dem Wagen lief, musste zusätzlich die Feuerwehr verständigt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt; das Auto des Familienvaters musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung etwa 10 000 Euro.

Von RND/dpa