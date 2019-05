Anaheim

Das kalifornische Parlament hat eine bevorstehende Ausstellung in einem Disneyland-Themenpark zum Anlass genommen, den 4. Mai zum „Krieg der Sterne Tag“ zu erklären. In der vom demokratischen Abgeordneten Tom Daly eingebrachten Resolution heißt es, die Ausstellung werde die größte in der Geschichte des Disney-Parks sein und könnte der Stadt Anaheim jährliche Steuereinnahmen von 14 Millionen Dollar (12,5 Millionen Euro) bescheren. Auch der Beitrag des Unternehmens Disney dazu, „seit Jahrzehnten die Lebensqualität der Menschen in Kalifornien und darüber hinaus“ erweitert zu haben, solle gewürdigt werden.

Der vierte Mai ist kein zufällig ausgewählter Termin für den „Star Wars Day“. Im Englischen ist es ein Wortspiel mit einem der berühmtesten Filmzitate der Weltraumsaga, „may the force be with you“ („möge die Macht mit dir sein“). In Kalifornien heißt es nun: „May the fourth be with you.“

Von RND/AP