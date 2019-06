Las Vegas

Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson hat US-Medienberichten zufolge nun ein eigenes Twitterkonto. Er wolle „ein wenig abrechnen“, kündigte der 71-Jährige in einem über den Account veröffentlichten Video an. Dass das neue Twitter-Profil unter dem Nutzernamen @TheRealOJ32 echt ist, bestätigte Simpsons Anwalt, Malcolm LaVergne, dem Sender CNN. Am Montag hatte es bereits mehr als 600.000 Follower. „Ihr werdet all meine Gedanken und Meinungen zu so ziemlich allem nachlesen können“, sagte Simpson.

Am 12. Juni hatte sich der Mord an Simpsons Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman zum 25. Mal gejährt. O.J. Simpson war 1994 beschuldigt worden, die beiden mit Messerstichen getötet zu haben. 1995 stand er deswegen vor Gericht. Die Richter in dem Strafprozess sprachen ihn trotz anscheinend erdrückender Beweislast letztlich frei.

2008 war das früher gefeierte Sportidol wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. Im Oktober 2017 wurde Simpson dann vorzeitig entlassen.

