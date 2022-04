Oslo

Ein Kletterer aus Deutschland ist bei einem Unglück in Norwegen ums Leben umgekommen. Leider habe sich nach einem Kletterunfall in Otta etwa 200 Kilometer nördlich von Oslo bestätigt, dass der Mann umgekommen sei, schrieb die norwegische Polizei am Freitag auf Twitter. Es handle sich um einen deutschen Staatsbürger, dessen Angehörige bereits benachrichtigt worden seien. Ein weiterer Kletterer - auch er ein Deutscher - blieb unversehrt.

Die Polizei hatte zunächst gemeldet, dass zwei Männer am Donnerstag auf dem Weg zum Eisklettern in dem Gebiet gewesen waren. Der eine sei gestürzt, wonach ein umfassender Rettungseinsatz eingeleitet worden sei. Der Verunglückte war nach Angaben des Rundfunksenders NRK auf dem Eis ausgerutscht und in eine Schlucht gestürzt.

RND/dpa