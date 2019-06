Hamburg

Dass Leute über sie urteilen, sie auf Spielplätzen ungefragt Erziehungstipps bekommt und sie es sowieso nicht allen recht machen kann, ist Schauspielerin und Dreifachmama Nina Bott inzwischen gewohnt. Doch was die 41-Jährige jetzt in einem Hamburger Café erlebte, brachte auch sie an ihre Grenzen: Sie wurde gebeten, das Café zu verlassen – weil sie ihren Sohn stillte.

„Ich hatte echt sofort Tränen in den Augen. Ich fühlte mich so richtig ausgestoßen“, erklärt die Moderatorin gegenüber „RTL“. Sie hatte sich mit ihrem hungrigen Baby in ein Café gesetzt, fing an, Lio zu stillen. Als der Kellner kam, dachte sie, er würde die Bestellung aufnehmen wollen. Doch stattdessen der Schock: Sie wurde rausgeworfen. „Er hat gesagt, ,das geht nicht, ich solle sofort gehen’“, erzählt die Schauspielerin.

Nina Bott stillt im Stehen auf der Straße weiter

Sie hätte sich mit ihrem Sohn dann vor das Café gestellt und dort im Stehen weitergestillt, bis ihr vom Frisör gegenüber jemand einen Stuhl brachte. Dass das Stillen in der Öffentlichkeit so stark polarisiere, hätte Bott nicht gedacht. Bei ihren zwei älteren Kindern sei dies auch nie ein Thema gewesen. „Ich seh’ auch stillende Mamas. Und ich hab mich davon noch nie gestört oder provoziert gefühlt. Man kann das so diskret machen, dass man es eh gar nicht merkt. Ich würde eher die anderen bitten, wegzugucken.“

Doch nicht nur das Verhalten des Kellners ärgert die dreifache Mama – auch die Reaktion oder Nicht-Reaktion der anderen Gäste enttäuscht sie. „Kein Mensch hat gesagt ,jetzt lassen Sie doch mal die arme Frau in Ruhe’“, so Bott gegenüber „RTL“.

Der Café-Betreiber sagte laut „RTL“, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. Er habe gedacht, sie habe nichts mehr bestellen wollen.

