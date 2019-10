London

Es war eine Tat, die fassungslos machte: Im August warf ein 17-Jähriger ein sechsjähriges Kind aus dem 10. Stock des Tate Modern Museums in London in die Tiefe. Nun gaben die Eltern in einer Erklärung bekannt, wie es dem französischen Junge, der damals Brüche an Wirbelsäule, Beinen und Armen sowie eine Gehirnblutung erlitt, heute geht.

Es hieß, der Junge mache Fortschritte. Aber: "Unser kleiner Junge weiß nicht mehr, wie er sprechen, essen oder seinen Körper bewegen soll. Eigentlich versteht er alles, weiß aber nicht, warum er es nicht schafft, zum Beispiel einen Joghurt zu essen oder zu schlucken. Und er möchte es so gern."

Die Eltern, die auf einer GoFundMe-Seite bereits 100.000 Pfund (112.000 Euro) für die medizinische Versorgung gesammelt haben, äußern sich dort wie folgt: "Wir müssen stark für unseren kleinen Jungen sein. Erstens, weil er immer wieder lächelt und Fortschritte macht und zweitens, weil wir sehen, dass Sie darauf zählen, dass wir uns um ihn kümmern."

Der angeklagte Jugendliche, der mittlerweile 18 Jahre alt ist, soll voraussichtlich nächsten Monat für eine Anhörung vor Gericht erscheinen.

Lesen Sie auch:

Kind vom Tate Modern geworfen: Dann beginnt der Prozess gegen den Jugendlichen

RND/lob