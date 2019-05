Hannover

Am vergangenen Wochenende musste Lena Meyer-Landrut (27) ihren Auftritt in der Talkshow „Inas Nacht“ ( NDR)abbrechen. „Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es Lena Meyer-Landrut wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte“, hieß es von Seiten des NDR.

Nun hat sich die Künstlerin selber bei Instagram zurückgemeldet. Zu einem Schwarzweiß-Foto von sich im Bett schreibt sie: „Nur mal kurz offline“ und kündigt damit offenbar eine Pause von Instagram an. Das scheint sich allerdings nur auf persönliche Beiträge zu beziehen. Denn wenig später lud sie ein kommerzielles Video für eine Bekleidungskette hoch.

Lena Meyer-Landrut : Ihre Fans zeigen viel Verständnis für die Auszeit

Ihre Fans reagieren auf die Social-Media-Pause mit viel Verständnis. So schreibt etwa eine Userin: „Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um wieder richtig gesund zu werden. Gute Besserung.“ Sieht ganz so aus, als würden ihr Fans hauptsächlich wünschen, dass ihr Liebling möglichst bald wieder gesund und munter zurückkehrt...

