Christchurch

Die Anschuldigungen wiegen schwer, doch der mutmaßliche Attentäter auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Er sei des 51-fachen Mordes, 40-fachen versuchten Mordes und Terrorismus nicht schuldig, teilte der Anwalt des Angeklagten am Freitag dem Obersten Gerichtshof in Christchurch mit.

Der 28-jährige Australier war per Video aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland zugeschaltet, wo er derzeit inhaftiert ist. Er grinste, als sein Anwalt Shane Tait für ihn sprach, zeigte ansonsten aber kaum Gefühle. Das Video war auf stumm geschaltet, er versuchte nicht, zu sprechen.

In dieser Zeichnung wird der mutmaßliche Attentäter abgebildet. Quelle: AP

Der Angeklagte soll Mitte März in zwei Moscheen in Christchurch gestürmt und dort das Feuer eröffnet haben. Im ersten muslimischen Gotteshaus wurden 42 Menschen getötet, im zweiten sieben. Zwei weitere Menschen erlagen ihren Verletzungen später im Krankenhaus. Mindestens 47 Verletzte wurden wegen Schusswunden behandelt.

Test für die bestehenden Terrorgesetze

Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird ein Test für die seit 2002 in Neuseeland bestehenden Terrorgesetze, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA in Kraft traten. Dem Angeklagten droht bei einem Schuldspruch die Höchststrafe von lebenslanger Haft.

Von RND/ap